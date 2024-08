New York City – die Stadt, die niemals schläft, hat unzählige Filmemacher inspiriert. New York spielt oft mehr als nur eine Nebenrolle in den besten Filmen. Gehen Sie auf eine cineastische Reise durch den Big Apple.

New York hat eine ganz besondere Magie, die seit Jahrzehnten auf der großen Leinwand eingefangen wird. Vom glitzernden Manhattan bis zu den rauen Ecken Brooklyns, die Stadt ist ein lebendiges, atmendes Wesen, das jede Geschichte bereichert.

Filmliebhaber finden hier 25 Filme, in denen New York nicht nur Schauplatz, sondern eine der Hauptfiguren ist. Diese Filme bieten mehr als nur Unterhaltung – sie lassen Sie die Seele der Metropole spüren.

Taxi Driver (1976)

Genre: Krimi, Drama

IMDb: 8,2/10

Mit: Robert De Niro, Jodie Foster, Cybill Shepherd

„Taxi Driver“ zeigt das düstere und bedrückende New York der 1970er Jahre durch die Augen eines einsamen Taxifahrers, der die dunklen Ecken der Stadt erkundet und dabei langsam in den Wahnsinn abgleitet. New York wird hier als brutale, chaotische Metropole dargestellt, die den Protagonisten in die Isolation treibt.

Manhattan (1979)

Genre: Drama, Komödie, Romanze

IMDb: 7,9/10

Mit: Woody Allen, Diane Keaton, Mariel Hemingway

„Manhattan“ ist Woody Allens Liebeserklärung an New York, das mit seinen ikonischen Schauplätzen wie der Brooklyn Bridge und dem Central Park in wunderschönem Schwarz-Weiß eingefangen wird. Die Stadt ist nicht nur Kulisse, sondern auch ein zentraler Bestandteil der Beziehungsgeschichten, die im Film erzählt werden.

The French Connection – Brennpunkt Brooklyn (1971)

Genre: Action, Krimi, Drama

IMDb: 7,7/10

Mit: Gene Hackman, Roy Scheider, Fernando Rey

Dieser spannende Thriller zeigt die rohe und urbane Seite von New York City, insbesondere Brooklyn, wo zwei Polizisten einer großen Drogenschmuggler-Bande auf der Spur sind. Die Verfolgungsjagden durch die engen Straßen der Stadt gehören zu den eindrucksvollsten Szenen des Films.

Ghostbusters – Die Geisterjäger (1984)

Genre: Komödie, Fantasy

IMDb: 7,8/10

Mit: Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver

In „Ghostbusters“ wird New York zum Schauplatz einer übernatürlichen Invasion, bei der eine Gruppe unkonventioneller Wissenschaftler gegen Geister und Dämonen kämpft. Berühmte Wahrzeichen wie das Empire State Building und die New Yorker Bibliothek spielen eine Schlüsselrolle in der Handlung.

Do the Right Thing (1989)

Genre: Drama

IMDb: 8,0/10

Mit: Danny Aiello, Ossie Davis, Ruby Dee

Spike Lees Film erforscht die Rassenkonflikte in einem Viertel in Brooklyn an einem heißen Sommertag. New York ist in diesem Film mehr als nur der Schauplatz; es ist ein Mikrokosmos für die sozialen Spannungen, die in der ganzen Stadt vorhanden sind.

The Warriors – Die Krieger der Nacht (1979)

Genre: Action, Thriller

IMDb: 7,6/10

Mit: Michael Beck, James Remar, Dorsey Wright

„The Warriors“ ist ein Kultfilm, der die gefährlichen Seiten von New York zeigt, während eine Gang durch die Stadt fliehen muss. Der Film fängt die bedrohliche, nächtliche Atmosphäre der Stadt perfekt ein, von den U-Bahnen bis zu den verlassenen Straßen.

Goodfellas – Drei Jahrzehnte in der Mafia (1990)

Genre: Biografie, Krimi, Drama

IMDb: 8,7/10

Mit: Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci

„Goodfellas“ erzählt die wahre Geschichte eines Mafioso, dessen Leben in den Straßen von New York City spielt. Die Stadt bildet den Hintergrund für die brutale und verführerische Welt des organisierten Verbrechens, in der Macht und Reichtum oft auf Kosten von Moral und Menschlichkeit gehen.

Serpico (1973)

Genre: Biografie, Krimi, Drama

IMDb: 7,7/10

Mit: Al Pacino, John Randolph, Jack Kehoe

Al Pacino spielt in diesem Film einen aufrechten Polizisten, der gegen die Korruption innerhalb der NYPD kämpft. Das New York der 1970er Jahre wird als ein Ort des Verfalls und der moralischen Ambivalenz dargestellt, was die Herausforderungen und den Mut des Protagonisten unterstreicht.

West Side Story (1961)

Genre: Krimi, Drama, Musical

IMDb: 7,5/10

Mit: Natalie Wood, Richard Beymer, Russ Tamblyn

„West Side Story“ ist ein musikalisches Meisterwerk, das die Straßenkämpfe zwischen rivalisierenden Gangs in den New Yorker Slums zeigt. Die Stadt bietet die dramatische Kulisse für diese tragische Liebesgeschichte, die Shakespeares Romeo und Julia in ein modernes Setting überträgt.

Harry und Sally (1989)

Genre: Komödie, Drama, Romanze

IMDb: 7,7/10

Mit: Billy Crystal, Meg Ryan, Carrie Fisher

„Harry und Sally“ ist eine romantische Komödie, die durch die verschiedenen Jahreszeiten in New York führt. Die Stadt, mit ihren ikonischen Parks und gemütlichen Cafés, spielt eine zentrale Rolle in der sich entwickelnden Beziehung zwischen den beiden Hauptfiguren.

Der Stadtneurotiker (1977)

Genre: Komödie, Romanze

IMDb: 8,0/10

Mit: Woody Allen, Diane Keaton, Tony Roberts

In „Der Stadtneurotiker“ wird New York als hektische, aber auch inspirierende Metropole dargestellt. Die neurotischen und intellektuellen Charaktere bewegen sich durch ein New York voller kultureller und emotionaler Turbulenzen, was die Stadt zu einem unverzichtbaren Teil der Handlung macht.

Der Pate (1972)

Genre: Krimi, Drama

IMDb: 9,2/10

Mit: Marlon Brando, Al Pacino, James Caan

Obwohl „Der Pate“ verschiedene Schauplätze hat, sind die Wurzeln der Corleone-Familie fest in New York City verankert. Die Stadt spielt eine zentrale Rolle in der Welt der Mafia, mit ihren politischen und wirtschaftlichen Verbindungen, die das Leben der Charaktere formen.

Frühstück bei Tiffany (1961)

Genre: Komödie, Drama, Romanze

IMDb: 7,6/10

Mit: Audrey Hepburn, George Peppard, Patricia Neal

Dieser Film zeigt das elegante und charmante New York der 1960er Jahre, besonders durch die Augen der ikonischen Holly Golightly. New Yorks vornehme Seitenstraßen und das berühmte „Tiffany's“ Geschäft werden zu bedeutenden Orten in dieser romantischen Komödie.

Spider-Man (2002)

Genre: Action, Abenteuer

IMDb: 7,4/10

Mit: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Willem Dafoe

New York ist in „Spider-Man“ mehr als nur eine Kulisse; es ist der Schauplatz, an dem Peter Parker seine Kräfte entdeckt und gegen Bösewichte kämpft. Die Wolkenkratzer und das urbane Labyrinth der Stadt bieten die perfekte Umgebung für die atemberaubenden Actionszenen.

Black Swan (2010)

Genre: Drama, Thriller

IMDb: 8,0/10

Mit: Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel

„Black Swan“ spielt in der düsteren und intensiven Welt des New Yorker Balletts. Die Stadt, mit ihren rauen Wintertagen und eleganten Theatern, verstärkt die psychologischen Spannungen und den Zerfall der Protagonistin.

Birdman oder (Die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit) (2014)

Genre: Komödie, Drama

IMDb: 7,7/10

Mit: Michael Keaton, Zach Galifianakis, Edward Norton

Dieser Film spielt fast ausschließlich in und um ein Broadway-Theater in New York und fängt die Hektik und den Druck der Theaterwelt ein. Die Stadt wird als ein Ort dargestellt, der sowohl inspirieren als auch zerstören kann, je nachdem, wie man sich in ihr bewegt.

Stirb langsam – Jetzt erst recht (1995)

Genre: Action, Abenteuer, Thriller

IMDb: 7,6/10

Mit: Bruce Willis, Jeremy Irons, Samuel L. Jackson

In diesem Teil der „Stirb langsam“-Reihe spielt New York eine zentrale Rolle, während John McClane gegen einen rachsüchtigen Terroristen kämpft. Die Stadt selbst, von ihren belebten Straßen bis zu den ikonischen Gebäuden, wird zum Spielfeld für diese actiongeladene Jagd.

E-Mail für Dich (1998)

Genre: Komödie, Drama, Romanze

IMDb: 6,7/10

Mit: Tom Hanks, Meg Ryan, Greg Kinnear

Diese romantische Komödie spielt im charmanten New Yorker Viertel Upper West Side und fokussiert sich auf kleine Geschäfte und die Beziehung zwischen den Hauptfiguren. Die Stadt, mit ihren malerischen Buchläden und Cafés, ist der perfekte Hintergrund für diese herzliche Liebesgeschichte.

In the Heights (2021)

Genre: Drama, Musical

IMDb: 7,3/10

Mit: Anthony Ramos, Corey Hawkins, Leslie Grace

„In the Heights“ ist ein farbenfrohes und energiegeladenes Musical, das das Leben in Washington Heights, einem überwiegend lateinamerikanischen Viertel in New York, feiert. Die Stadt, insbesondere die Gemeinschaft innerhalb dieses Viertels, spielt eine zentrale Rolle in der Geschichte über Träume und Zusammenhalt.

King Kong und die weiße Frau (1933)

Genre: Abenteuer, Horror, Sci-Fi

IMDb: 7,9/10

Mit: Fay Wray, Robert Armstrong, Bruce Cabot

Der ursprüngliche „King Kong“ zeigt New York als die Stadt der großen Träume, aber auch der großen Schrecken, als der gigantische Affe die Stadt stürmt und das Empire State Building erklimmt. Die Stadt bildet das dramatische Finale in diesem klassischen Monsterfilm.

Es war einmal in Amerika (1984)

Genre: Krimi, Drama

IMDb: 8,3/10

Mit: Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern

Dieses Epos von Sergio Leone erzählt die Geschichte von jüdischen Gangstern in New Yorks Lower East Side und erstreckt sich über mehrere Jahrzehnte. Die Stadt ist ein lebendiger Hintergrund für die komplexen Beziehungen und schicksalhaften Entscheidungen der Charaktere.

Das Appartement (1960)

Genre: Komödie, Drama, Romanze

IMDb: 8,3/10

Mit: Jack Lemmon, Shirley MacLaine, Fred MacMurray

„Das Appartement“ zeigt das Leben eines einfachen Angestellten in einem großen New Yorker Unternehmen, der versucht, sich in der anonymen, hektischen Welt von Manhattan zurechtzufinden. Die Stadt wird als Ort des Aufstiegs und der Einsamkeit dargestellt, was den Ton des Films prägt.

The Wolf of Wall Street (2013)

Genre: Biografie, Komödie, Krimi

IMDb: 8,2/10

Mit: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie

„The Wolf of Wall Street“ porträtiert das exzessive Leben eines Börsenmaklers in den 1980er und 1990er Jahren, wobei New Yorks Finanzdistrikt die Bühne für maßlose Dekadenz und unethisches Verhalten bildet. Die Stadt verkörpert hier den schnellen Reichtum und den moralischen Verfall.

Inside Llewyn Davis (2013)

Genre: Drama, Musik

IMDb: 7,4/10

Mit: Oscar Isaac, Carey Mulligan, John Goodman

Dieser Film taucht in die Folkszene von Greenwich Village in den frühen 1960er Jahren ein und zeigt die Kämpfe eines aufstrebenden Musikers. New York wird als rauer, aber inspirierender Ort dargestellt, an dem Künstler um Anerkennung und Erfolg kämpfen.

American Psycho (2000)

Genre: Krimi, Drama, Horror

IMDb: 7,6/10

Mit: Christian Bale, Justin Theroux, Josh Lucas

„American Psycho“ ist ein gelungener New-York-Film, insbesondere wegen seiner Darstellung der Yuppie-Kultur im Manhattan der 1980er Jahre. Der Film spielt in der Welt der Finanzwirtschaft und elitärer Gesellschaftskreise, wobei die gehobenen Restaurants, Clubs und Bürotürme der Wall Street einen starken Kontrast zum dunklen und verdrehten Innenleben des Protagonisten bilden. Die kalte, unpersönliche Seite New Yorks ist entscheidend für den Ton und die Themen des Films.

Ob Sie die klassische Romantik der 1960er Jahre erleben möchten, die düsteren Straßen der 1970er erkunden oder in die exzentrischen Welten moderner Meisterwerke eintauchen wollen – diese New-York-Filme bieten für jeden Geschmack etwas. Lassen Sie sich von der Energie, dem Charme und den Widersprüchen des Big Apple fesseln und tauchen Sie ein in Geschichten, die Sie mitten ins Herz dieser faszinierenden Stadt führen.

