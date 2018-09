New York Fashion Week Stars und Sternchen am Laufsteg

Von Mara Sander 07. September 2018 - 17:02 Uhr

Am zweiten Tag der Fashionweek in New York bewundern amerikanische Prominente die neuen Kollektionen weltbekannter Labels. Dieses Mal wurde es bunt und ausgefallen. Designer orientieren sich an einem jugendlichen Stil.





New York - Die New Yorker Modewoche geht in die zweite Runde und lässt auch die Herzen der amerikanischen Prominenz höher schlagen. Neben Ikonen wie Caitlyn Jenner besuchten amerikanische It-Girls wie die Hilton-Schwestern die Shows. Sie waren vor allem bei der Pamella Roland Show zu sehen, die ein Teil der New York Fashion Week ist.

Nachdem der Modedesigner Jeremy Scott seine ausgefallen kreative Kollektion präsentierte, genoss er die Aufmerksamkeit des Publikums und zeigte sich selbst im lässigen Stil. Er ist der alleinige Inhaber des Labels, welches vor allem für seine bunten Kleidungsstücke bekannt ist.

Andere Designer wie Victoria Beckham oder Alexander Wang allerdings nehmen in diesem Jahr nicht an der Fashion eek teil. Beckham wechselte in diesem Monat zu der Londoner Modewoche, nachdem sie im Februar noch einmal in New York überzeugte. Es ist nun zehn Jahre her, dass sie ihr eigenes Label gründete. Alexander Wang bleibt zwar in New York, wo seine Karriere auch begann. Doch seine neuen Kreationen präsentiert er stattdessen im Juni und Dezember während einer Mini-Fashion Week.