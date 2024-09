New York Fashion Week: Paris Jackson sorgt für farbiges Highlight

(ili/spot) 08.09.2024 - 17:00 Uhr , aktualisiert am 08.09.2024 - 17:00 Uhr

New York Fashion Week

1 Paris Jackson bei der New York Fashion Week in einem schulterfreien grünen Kleid. Foto: getty/The Hapa Blonde/GC Images

Beim Besuch der Alice + Olivia Show im Rahmen der New York Fashion Week überrascht Paris Jackson in einem schulterfreien bodenlangen Kleid in der auffallenden Farbe Grasgrün.











Die US-amerikanische Schauspielerin, Model und Sängerin Paris Jackson (26) sorgte bei ihrem Eintreffen bei der Alice + Olivia Show am Samstag im Rahmen der New York Fashion Week für ein regelrechtes Blitzlichtgewitter. Einen Videoclip davon repostete die Tochter von Michael Jackson (1958-2009) und Debbie Rowe (65) auch in ihren Instagram-Stories.