Madonna reist verrucht zurück in die 1980er

New York Fashion Week

1 Madonna setzt wieder auf breite Schultern. Foto: getty/Gilbert Carrasquillo / GC Images

Bei der Fashion Week in New York hat sich Madonna am Dienstag mit ihrem Outfit breit gemacht: Ihr Blazer-Kleid mit überdimensionalen Schulterpolstern zog die Blicke auf sich.











Die Fashion Week in New York ist in vollem Gange und Madonna (66) mittendrin. Der Popstar zog am Dienstag bei der Luar Modenschau mit seinem Outfit alle Blicke auf sich und besonders ihre Schulterpartie.