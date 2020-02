Die aufregendsten Looks für den Frühling

New York Fashion Week 2020

32 Die New York Fashion Week gehört zu den weltweit wichtigsten Modeschauen und ist in der Branche prägend. Das Kleid im Bild wurde von Designerin Anna Sui entworfen. Foto: AFP/KENA BETANCUR

Viermal im Jahr trifft sich die Avantgarde der Modedesigner zur New York Fashion Week. Am Wochenende erreichte das ansehnliche Spektakel seinen Höhepunkt. Die Kreationen machen Lust auf den Frühling.

Stuttgart - Die New York Fashion Week (NYFW) präsentiert sich am Wochenende kurz vor Schluss des 9-Tage-Showlaufens noch einmal von ihrer schönsten Seite. Namhafte Modemarken wie Óscar de la Renta, Anna Sui, M Missoni oder The Blonds wetteiferten um die schönsten und ausgefallensten Kreationen.

Dabei ist in diesem Jahr auch ein Blick hinter die Kulissen möglich. So zeigen einige Fotos, wie die Models kurz vor der Präsentation auf dem Laufsteg hübsch gemacht werden – und das in Windeseile.

Farben wie von Frühlingsblumen

Die Kleider selbst sind farbintensiv, mit wallenden ausladenden Formen oft gescheckt, kariert oder mit verschlungenen Mustern versehen. Die Sehnsucht nach dem Frühling, man spürt sie auch im nasskalten New York, mit seinen Temperaturen im einstelligen Bereich.

In unserer Bildergalerie haben wir die schönsten Motive ausgewählt und dabei auch eine Kussszene auf dem Laufsteg unseren Lesern nicht vorenthalten.