8 In New Orleans starben mehrere Menschen. Foto: AFP/MICHAEL DEMOCKER

Nach der Gewaltfahrt von New Orleans mit mindestens zehn Toten läuft die Suche nach Hintergründen. US-Medien berichten aus Polizeikreisen, dass der Mann eine IS-Flagge in seinem Fahrzeug hatte.











Der Mann, der mit seinem Pick-up-Truck am frühen Neujahrsmorgen in New Orleans mindestens zehn Menschen getötet hat, hatte laut US-Medien eine Flagge der Terrororganisation IS bei sich. Zwei Ermittler bestätigten dies dem Sender CNN.