8 In New Orleans starben zehn Menschen. Foto: dpa/Gerald Herbert

Die US-Bundespolizei stuft den Angriff mit einem Auto in New Orleans in der Silvesternacht als Terroranschlag ein. Das FBI erklärte, es habe Ermittlungen wegen eines „Terrorakts“ eingeleitet.











Die US-Bundespolizei stuft den Angriff mit einem Auto in New Orleans in der Silvesternacht als Terroranschlag ein. Das FBI erklärte am Mittwoch, es habe Ermittlungen wegen eines „Terrorakts“ eingeleitet. Das FBI bestätigte zudem Medienberichte über den Tod des Angreifers.