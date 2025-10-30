New Josch in Stuttgart: Nach Insolvenz herrscht Zuversicht – Überwältigende Unterstützung der Gäste

Nach der überraschenden Insolvenz des Gourmetrestaurants New Josch ist der Insolvenzverwalter zuversichtlich, dass die Rettung gelingt. Was nun geplant ist.

Damit hatten selbst Stammgäste nicht gerechnet: Da das New Josch in der Regel gut besucht ist und durchweg positive Kritiken erhält, war die Zahlungsunfähigkeit für Außenstehende kaum erkennbar. Nachdem unsere Zeitung über die Eröffnung des vorläufigen Insolvenzverfahrens berichtet hat, stieg laut den Betreibern am Mittwoch die Zahl der Buchungen deutlich an. Auf dem Killesberg macht sich nun Optimismus breit, dass es im nächsten Jahr trotz der steigenden Kosten, die zu den existenzbedrohenden Problemen geführt haben, weitergehen kann.

Der vorläufige Insolvenzverwalter Sebastian Schottmüller zeigt sich auf unsere Anfrage zuversichtlich, dass das mehrfach ausgezeichnete Restaurant gerettet werden kann. Unterstützung erhält er dabei von Philippe Piscol von der Wieselhuber & Partner GmbH, einem Experten für sogenannte Distressed M&A-Prozesse – also für Unternehmensverkäufe in finanziellen Sondersituationen.

Küchenchef Sven Lacher mit seiner Partnerin Cindy Volkmer Foto: Lichtgut/Kovalenko

Betrieb im New Josch geht unverändert weiter

„Wir haben einen strukturierten Investorenprozess begonnen und sind der festen Überzeugung, dass eine Lösung gelingt“, erklärt Piscol. Ziel sei es, einen Investor oder Mäzen zu finden, der das kulinarische Konzept weiterträgt – oder ein gourmet-affines Unternehmen, das das New Josch als exklusives Firmenrestaurant übernimmt.

Vorerst wird der Betrieb fortgeführt, wie dies ein vorläufiges Insolvenzverfahren vorsieht. „Das New Josch wird weiterhin unter demselben Namen auf höchstem kulinarischem Niveau kochen“, sagt Philippe Piscol. Auch die Öffnungszeiten bleiben unverändert: mittwochs bis samstags von 18 bis 23 Uhr, zusätzlich donnerstags von 12 bis 15 Uhr.

Die Insolvenz des New Josch hat viele Gäste emotional getroffen

Das Ziel von Chefkoch Sven Lacher, betont der Unternehmensverkäufer, ist und bleibt ein Michelin-Stern. Seine Partnerin Cindy Volkmer, die mit Alexander Scholz Mitgeschäftsführerin der SCA New Josch GmbH ist, unterstützt ihn dabei. Auf der Homepage schreibt Lacher: „Kochen bedeutet für mich, Emotionen zu wecken – Emotionen, die den Gaumen berühren.“

Die Insolvenzmeldung hat viele Gäste emotional getroffen. Doch die anfängliche Sorge weicht nun einer spürbaren Aufbruchstimmung. Emotional wird es für den Koch nun auch, weil er sehr viel Zustimmung und Solidarität erfährt. Nachdem unsere Redaktion über die Insolvenz berichtet hatte, reagierten viele mit überwältigender Unterstützung, sprich mit Reservierungen. Auch die Nachfrage nach Weihnachtsfeiern sei deutlich gestiegen, so Piscol – ein starkes Signal, dass das Restaurant weiterhin fest im Herzen seiner Gäste verankert ist.

Das Amtsgericht Stuttgart hatte am Montag die Eröffnung eines vorläufigen Insolvenzverfahrens beschlossen. Die sechs Mitarbeitenden des Hauses können damit rechnen, dass ihr Gehalt für die kommenden drei Monate über die Agentur für Arbeit gesichert ist – ein entsprechender Antrag wurde bereits gestellt.

Unternehmensexperte über das New Josch: „Der Ruf in Gourmetkreisen ist hervorragend“

Piscol betont, dass das New Josch auf dem Killesberg bleiben soll: „Das Restaurant hat in Gourmetkreisen einen hervorragenden Ruf und ist besser aufgestellt als manche Sterne-Adressen, die Insolvenz anmelden mussten.“ Neben dem stilvollen Innenbereich mit 45 Plätzen verfügt das Haus über einen Weinkeller mit Sandsteingewölbe sowie separate Räumlichkeiten im Obergeschoss für bis zu zwölf Personen – ideale Bedingungen für exklusive Events.

Die Solidarität der Gäste, die Leidenschaft des Teams und die Zuversicht der Experten könnten mit dazu beitragen, dass das New Josch mit Investorenhilfe eines Mäzens wieder auf gesunden finanziellen Beinen steht.