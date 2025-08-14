New Heights-Podcast: Taylor Swift verrät Geheimnisse vom ersten Date mit Travis Kelce

Taylor Swift verriet im "New Heights"-Podcast "wilde" und "romantische" Details über das erste Date mit Travis Kelce. Unter anderem stellte sie eine völlig abwegige Football-Frage. Doch im Gespräch mit den Kelce-Brüdern flossen auch Tränen.
Was für eine Liebesgeschichte! Taylor Swift (35) hat im "New Heights"-Podcast von Travis Kelce (35) und dessen Bruder Jason Kelce (37) preisgegeben, welche "völlig verrückte" Frage sie ihrem Freund beim ersten Date stellte. Die Pop-Ikone war in der Episode vom 13. August zu Gast und enthüllte dabei pikante Details von den Anfängen ihrer Beziehung mit dem NFL-Star.