Seit ziemlich genau einem Jahr sind Zooey Deschanel (44) und Jonathan Scott (46) verlobt. Am 11. August feierte die "New Girl"-Schauspielerin mit dem Reality-TV-Star den fünften Jahrestag ihres ersten Dates. Ihren Verlobten ehrt sie mit einer herzerwärmenden Nachricht auf ihrem offiziellen Instagram-Profil.

In dem persönlichen Posting teilt Deschanel mehrere Fotos mit Scott, die Momente aus ihrem gemeinsamen Leben zeigen - wie Besuche von Restaurants und Cafés oder Aufnahmen mit ihren Kindern aus einer früheren Beziehung. "Heute vor fünf Jahren hatte ich das Glück, ein erstes Date mit diesem absoluten Traummann zu haben", hat die Schauspielerin im Kommentar verfasst. "Hier sind wir nun und er bringt mich immer noch jeden Tag zum Lächeln."

Wann findet die Hochzeit statt?

Kurz vor der Premiere der neuen Staffel seiner TV-Show "Celebrity IOU", in der Jonathan Scott mit seinem Zwillingsbruder Drew zu sehen ist, berichtet er gegenüber "ET online", wie es mit der Hochzeitsplanung vorangeht: "Ich habe keine Neuigkeiten. Ich wünschte, ich hätte aufregendere Neuigkeiten. Wir sind gerade aus Europa zurückgekommen. Wir hatten gerade die Geburtstagsparty unserer Tochter, und dann hatten wir noch ein anderes Event und eine Wohltätigkeitsveranstaltung", stöhnt er über die vollen Terminkalender des Paares. Die beiden wollen sich aber demnach bald an die Planung machen.

Für ihn wäre es nach seiner Scheidung von der Flugkoordinatorin Kelsy Ully die zweite Ehe. Vor ihrer Beziehung mit Jonathan war Deschanel von 2009 bis 2012 mit dem Musiker Ben Gibbard (48) und von 2015 bis 2020 mit Filmproduzent Jacob Pechenik (52) verheiratet. Mit letzterem teilt sie sich ihre Kinder Elsie (9) und Charlie (7). Scott und Deschanel lernten sich im August 2019 bei Dreharbeiten zur US-Show "Carpool Karaoke" kennen.

Die Renovierer der Stars

Die achte Staffel von Scotts Format "Celebrity IOU" feiert am 12. August in den USA Premiere auf HGTV - unter anderem mit "This Is Us"-Star Mandy Moore (40). Promis bedanken sich in der Show mit Hausrenovierungen bei Personen, die ihnen wichtig sind. Auch Brad Pitt (60) hatte schon einen Auftritt. Scott könne es selbst jedes Jahr kaum glauben, welche Stars wieder mit dabei sind, sagt er.