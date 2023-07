Rekord bei E-Autos in Stuttgart im Dezember

Die Zahl der Elektroautos in Stuttgart steigt.

In Stuttgart sind weniger Autos zugelassen als noch vor zwei Jahren. Der Anteil von E-Autos steigt – doch der Vergleich mit Dieselfahrzeugen fällt überraschend aus.









In Stuttgart sind im Dezember 2022 so viele Elektroautos neu zugelassen worden wie in keinem Monat zuvor: Die Kfz-Innung vermeldet für den Dezember 801 Neuzulassungen bei E-Autos – im Vormonat waren es noch 550 elektrisch angetriebene Fahrzeuge. Die Jahresendrallye bei den Elektroautos war dabei eng verknüpft mit den geringeren Prämien, die Käufer seit dem Jahreswechsel für E-Autos und Hybridfahrzeuge erhalten.