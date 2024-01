Neuzugang in der Stuttgarter Wilhelma: Altersruhesitz für Leoparden-Kater

1 Der persische Leopardenkater Datis hat nun seinen Alterssitz in der Wilhelma bezogen. Foto: Wilhelma Stuttgart

Der schon 17 Jahre alte persische Kater Datis darf in der Wilhelma seinen Lebensabend verbringen. Er hat im Kölner Zoo einem neuen Zuchtpaar Platz gemacht.











Der Leopard hat kürzlich seine neue Seniorenresidenz in der Wilhelma bezogen, wie Sprecher Birger Meierjohann mitteilt. Der Senior befindet sich in den Raubtieranlagen, genau zwischen den Löwen und den Jaguaren. Zuvor hat Kater Datis im Kölner Zoo gelebt. Vor 17 Jahren ist der persische Leopard in den Niederlanden zur Welt gekommen. Im Kölner Zoo hat er bereits zweimal für Nachwuchs gesorgt. Jetzt hat das betagte Tier in Köln Platz gemacht für ein neues Zuchtpaar. Daher hatte der Zoo nach einer neuen Bleibe für Datis gesorgt. Die ist nun in Stuttgart gefunden. Direktor Thomas Kölpin erklärt: „Bei internationalen Zuchtprogrammen für bedrohte Tierarten geht es nicht nur darum, dass Nachwuchs geboren wird. Gleichzeitig müssen Einzeltiere, die nicht mehr zur Nachzucht vorgesehen sind, tiergerecht untergebracht werden. Auch hierfür leistet die Wilhelma gerne ihren Beitrag.“