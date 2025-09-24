Neuzugang in der Staatsanwaltschaft: Münster-Tatort: Lou Strenger ersetzt Fanliebling Mechthild Großmann

Nach dem Abgang von Fanliebling Mechthild Großmann ist ein Platz in der Staatsanwaltschaft vom "Tatort" aus Münster frei geworden. Durchstarterin Lou Strenger soll sich diesen geangelt haben.

Nach rund 23 Jahren als kettenrauchende Staatsanwältin Wilhelmine Klemm streicht Schauspielerin Mechthild Großmann (76) die Segel beim quotenstarken "Tatort" aus Münster. Das heißt aber nicht, dass Jan Josef Liefers (61) und Axel Prahl (65) aka Professor Boerne und Hauptkommissar Thiel künftig leichteres Spiel haben werden. Denn wie die "Bild" berichtet, steht bereits eine neue Schauspielerin vor der Kamera, um in Großmanns Fußstapfen zu treten: Die 33-Jährige Schauspielerin Lou Strenger werde demnach die neue Staatsanwältin namens Nikola König verkörpern, mit der sich Boerne und Thiel notgedrungen zusammenraufen müssen.

Der Stern der 1992 in Ludwigsburg geborenen Schauspielerin, die ihre Anfänge am Theater feierte, steigt seit rund fünf Jahren stetig. 2022 wirkte sie unter anderem in dem Biopic "Horst Lichter - Keine Zeit für Arschlöcher" mit und mimte darin die junge Version der Mutter des bekannten TV-Kochs. Keine zwei Wochen ist es derweil erst her, dass sie beim Deutschen Fernsehpreis 2025 für ihren Part im Fernsehfilm "Wer ohne Schuld ist" als beste Schauspielerin nominiert war. Den Award schnappte ihr allerdings Maria Furtwängler (59) für "Bis zur Wahrheit" weg.

Sie stand bereits auf der anderen Seite des "Tatort"-Gesetzes

Auch "Tatort"-Luft schnupperte Strenger bereits. 2023 bekam sie es in einer Episodenhauptrolle in "Tatort: Abbruchkante" mit dem Kölner Ermittlerduo Max Ballauf (Klaus Behrendt, 65) und Alfred Schenk (Dietmar Bär, 64) zu tun bekam.

Ganz frisch ist Strenger zudem in der neuen WDR-Reihe "David und Goliath" zu sehen. Sie spielt darin Psychotherapeutin Dina Schwarz, die als psychosoziale Beratung des medizinischen Personals einer Klinik eingestellt wird.

Bald schon wird Strenger neben ihren Qualitäten als TV-Psychologin also auch die als "Tatort"-Staatsanwältin unter Beweis stellen dürfen. Laut "Bild" ist die erste Klappe ihrer Dreharbeiten als Münster-Anwältin Nikola König bereits gefallen.