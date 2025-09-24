Neuzugang in der Staatsanwaltschaft: Münster-Tatort: Lou Strenger ersetzt Fanliebling Mechthild Großmann

Nach dem Abgang von Fanliebling Mechthild Großmann ist ein Platz in der Staatsanwaltschaft vom "Tatort" aus Münster frei geworden. Durchstarterin Lou Strenger soll sich diesen geangelt haben.
Nach rund 23 Jahren als kettenrauchende Staatsanwältin Wilhelmine Klemm streicht Schauspielerin Mechthild Großmann (76) die Segel beim quotenstarken "Tatort" aus Münster. Das heißt aber nicht, dass Jan Josef Liefers (61) und Axel Prahl (65) aka Professor Boerne und Hauptkommissar Thiel künftig leichteres Spiel haben werden. Denn wie die "Bild" berichtet, steht bereits eine neue Schauspielerin vor der Kamera, um in Großmanns Fußstapfen zu treten: Die 33-Jährige Schauspielerin Lou Strenger werde demnach die neue Staatsanwältin namens Nikola König verkörpern, mit der sich Boerne und Thiel notgedrungen zusammenraufen müssen.