Neuzugang in der dritten Folge: Solo-Scheunenfest bei Bauer sucht Frau: Neuer Landwirt steigt ein

Neuzugang in der dritten Folge

1 Inka Bause kommt mit drei Frauen zu Bauer Martin. Foto: RTL

Martin konnte nicht zum Scheunenfest kommen, also kommt Inka Bause in der dritten Folge von "Bauer sucht Frau" zu ihm - mit drei "coolen" Frauen im Schlepptau. Andere Landwirte wie "Fleischkatze" Manfred oder Rodeo-Reiterin Jenny starten derweil in die Hofwochen.











Link kopiert



In der dritten Folge der 20. Staffel von "Bauer sucht Frau" (Montag, 20:15 bei RTL, auch bei RTL+) starten die ersten Bauern in die Hofwoche. Fans der Kuppelshow mit Inka Bause (55) wissen: Die Bauern beginnen ihren Tag gerne mit einem zünftigen Frühstück, was für ihre Hofdamen oft ungewohnt ist. Manfred (38) fährt beim ersten Frühstück mit seiner Susanne (39) erstmal reichlich Wurst auf. Er ist eben eine "Fleischkatze". Obst fehlt zu Susannes Irritation, Kaffee muss ihr der Bauer erst von seinem Vater besorgen.