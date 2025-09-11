Neuzugang für Kochshow: The Taste mit Steffen Henssler startet im Oktober

Die Kochshow "The Taste" startet am 22. Oktober um 20:15 Uhr in Sat.1 und auf Joyn in eine neue Staffel. Mit dabei ist dann zum ersten Mal auch Steffen Henssler (52). Sein Coach-Kollege in der Sendung, Tim Raue (51), stichelt laut dem Sender vorab schon mal gegen den Neuzugang: "Steffen Henssler? Ich weiß gar nicht, ob der kochen kann. Ich dachte, der grillt nur." In den neuen Folgen mit dabei ist außerdem die Schweizer Spitzenköchin Elif Oskan (geb. 1990). Und "The Taste"-Urgestein Alexander Herrmann (54) tritt bereits zum 14. Mal an, hat mehrere Siege verbucht und geht als Titelverteidiger ins Rennen.

Darum geht es in "The Taste" Bei der Show "The Taste", die seit 2013 zu sehen ist, wollen 16 Kandidaten in neun Folgen "ihren Scharfsinn am Herd" beweisen. Die Herausforderung in der Kochsendung ist es, ein ganzes Gericht auf einen einzigen Löffel zu bringen. Wer nach dem Geschmack der Coaches und Gastjuroren kocht, kann 50.000 Euro sowie ein eigenes Kochbuch gewinnen.

Steffen Henssler, der seit über 20 Jahren als TV-Koch unterwegs ist, zeigte sich schon bei der Bekanntgabe im März begeistert über seine neue Aufgabe: "Ich bin jetzt Juror bei 'The Taste' - darauf freue ich mich riesig! Vor allem, weil ich mal nicht in der ersten Reihe stehe, sondern tatkräftig mein Team unterstütze, um den besten Geschmack zu finden. Natürlich treten wir an, um bei meiner 'The Taste'-Premiere zu gewinnen!"

Auch Elif Oskan, die 2024 bereits als Gastjurorin bei "The Taste" mitwirkte, ist voller Vorfreude auf die Show: "Kochen ist Emotion - und die muss man auf dem Löffel spüren. Es geht nicht um die Technik, sondern um Leidenschaft, Mut und den perfekten Biss." Sie freue sich sehr darauf als Jurorin, "all die wunderbaren Menschen kennenzulernen, die diese Leidenschaft teilen" und sie auf dieser Reise zu unterstützen.