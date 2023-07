28 In Momo Cissé hat VfB-Sportdirektor Sven Mislintat (rechts) das nächste französische Talent nach Stuttgart geholt. In unserer Bildergalerie sehen Sie weitere Bundesliga-Legionäre aus dem Weltmeisterland. Foto: VfB

Für Talente aus Frankreich ist die Bundesliga so attraktiv wie nie zuvor. Das bestätigt auch der Transfer des erst 17 Jahre alten Momo Cissé zum VfB Stuttgart, für den sich ein früherer Publikumsliebling aus dem Nachbarland ganz besonders interessiert.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Auch mit der Distanz von fast vier Jahrzehnten geht Didier Six noch immer das Herz auf, wenn er an den VfB Stuttgart denkt. „Ein toller Club, eine schöne Stadt, großartige Fans“, so erinnert sich der Franzose und bedauert es noch immer, dass seine Zeit in Stuttgart im Sommer 1983 nach nur zwei Jahren zu Ende ging, weil der Tempodribbler mit dem Lockenkopf nicht ins System des neuen Trainers Helmut Benthaus passte.