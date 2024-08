Das erste Training des VfB-Neuzugangs El Bilal Touré war eher unspektakulär. Kein Wunder,schließlich ist das sogenannte Spielersatztraining am Tag nach einem Pflichtspiel eigentlich nur eine Maßnahme, um die Einwechsel- und Ersatzspieler entsprechend zu belasten und in Pulsfrequenzbereiche zu bekommen, die einem Ernstfall nahekommen.

Für El Bilal Touré war es dennoch ein kleines Highlight. Das erste Mal in der Kabine, der Erstkontakt zu den neuen Kollegen, den Rasen riechen, Tuchfühlung zu der neuen Umgebung, dem neuen Club aufnehmen. Alles ist besser als das Hotelzimmer, in dem sich der Angreifer seit Donnerstag aufhält und in dem er wohl auch noch eine Weile bleiben wird, ehe eine Wohnung gefunden ist.

Weiter geht es an diesem Montag, die Einheit stellt dann quasi schon das Abschlusstraining für das Pokalspiel Dienstagabend in Münster dar. Ob El Bilal Touré für die Partie schon eine Option für Trainer Sebastian Hoeneß ist, bleibt abzuwarten.