Neuzugang des VfB Stuttgart: Ermedin Demirovic – der Boxer, der nie k. o. geht

Der VfB Stuttgart stößt für seinen Wunschstürmer Ermedin Demirovic in völlig neue Dimensionen vor. Doch wer ist der Neuzugang eigentlich?











Bei den Fans des VfB Stuttgart war Ermedin Demirovic schon lange vor seiner Verpflichtung überaus beliebt. Sie feierten den 26-jährigen gebürtigen Hamburger seit dem 16. Spieltag der Vorsaison ab. „In meiner Karriere wurde ich noch nie so hergespielt. Auch nicht von den Bayern. Deswegen . . . Respekt an die. Chapeau. Wirklich! Ich hoffe, die gehen den Weg so weiter“, gab der Kapitän des FC Augsburg nach der 0:3-Niederlage der Fuggerstädter in Stuttgart zu Protokoll. Für den VfB war der Erfolg damals ein Statement-Sieg. Mit 34 Punkten ging es in die Winterpause – und das Video der Demirovic-Aussage wurde direkt danach zum viralen Hit im Netz.