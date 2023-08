1 Deniz Undav mit Sportdirektor Fabian Wohlgemuth Foto: VfB Stuttgart

Angreifer Deniz Undav soll den VfB Stuttgart verstärken. So haben sich die Beteiligten zum Leih-Transfer geäußert.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Nach dem absolvierten Medizincheck am Vormittag hat der VfB Stuttgart den Transfer von Deniz Undav von Brighton & Hove Albion am Abend bekannt gegeben. Der Stürmer wechselt für ein Jahr auf Leihbasis nach Stuttgart, der VfB sicherte sich zudem eine Kaufoption. Der 27-Jährige könnte Serhou Guirassy ersetzen, sollte der Angreifer den VfB noch verlassen. Am liebsten würde der VfB Guirassy aber behalten. Der Deutsch-Türke wird künftig das Trikot mit der Nummer 26 tragen.