Neuzugang bei Lets Dance: Diese Profitänzer sind dabei

1 Zwei der "Let's Dance"-Profis der neuen Staffel: Ekaterina Leonova und Valentin Lusin. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Eine Profitänzerin feiert 2026 ihr "Let's Dance"-Debüt, viele Fanlieblinge kehren zurück: Das sind die Profis der 19. Staffel, die am 27. Februar startet.











Link kopiert



Der Starttermin steht fest: Die 19. Staffel der Tanzshow "Let's Dance" beginnt am 27. Februar mit der Kennlernshow. Danach läuft die Sendung immer freitags um 20:15 Uhr bei RTL und ist jederzeit auf RTL+ abrufbar. Auf Instagram hat der Sender nun die Profitänzerinnen und -tänzer vorgestellt, die mit den Promis um den Titel "Dancing Star" kämpfen. In dem bunten Clip reichen sie sich nacheinander Tanzschuhe weiter.