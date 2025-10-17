Frischer Wind in Wien: Max Fischnaller verstärkt ab sofort als Forensiker Julius Rubatsch das Ermittlerteam von "SOKO Wien". Der Südtiroler folgt auf Helmut Bohatsch und bringt italienisches Temperament mit, wie er im Interview erzählt.
"SOKO Wien" bekommt Verstärkung: Max Fischnaller (33) stößt zur beliebten ZDF-Krimiserie und übernimmt die Rolle des Forensikers Julius Rubatsch. Ab dem 17. Oktober ermittelt er an der Seite von Andreas Kiendl, Martin Gruber, Lilian Klebow, Brigitte Kren und Maria Happel. Die erste Folge der neuen Staffel trägt den Titel "Eine Gräfin namens Cindy" und läuft um 18 Uhr im ZDF. Die weiteren Folgen gibt es jeweils freitags, darunter am 24. Oktober "Waldesruh" und am 31. Oktober "Funkenflug".