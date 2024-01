Neuzugänge in der Stuttgarter Wilhelma: Zwei Riesenkängurus leben jetzt in der Wilhelma

1 Diese beiden Grauen Riesenkängurus sind die neuen Bewohner der Wilhelma. Foto: Wilhelma

Der zoologisch-botanische Garten hat eine weitere tierische Attraktion für die Australienwelt bekommen: zwei tasmanische Graue Riesenkängurus. Sie sind derzeit noch bei den Emus untergebracht.











Link kopiert



Bei den beiden grauen Riesenkängurus, die neu in der Wilhelma zu sehen sind, handelt es sich um zwei Weibchen aus dem Zoo in Prag, sagt der Wilhelma-Sprecher Birger Meierjohann. Die beiden Weibchen seien ein gutes Stück kleiner als die Männchen. „Dass sie aufgerichtet so groß wie ein Mensch werden können, trifft für die Art zu, aber nicht auf unsere beiden Tiere.“ Die beiden Tiere leisten nun den Emus in der Wilhelma Gesellschaft. Beide Tierarten zieren auch das australische Wappen: „Bei dessen Gestaltung wurden im Jahr 1912 Emu und Känguru auserwählt, weil sie sich ausschließlich vorwärts fortbewegen und nie rückwärts – ein Symbol des Fortschritts“, sagt der Sprecher.