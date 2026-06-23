Neuzugänge bei Eishockey-Oberligist: Ein deutscher Meister und ein kanadischer „Gamebreaker“ für die Stuttgart Rebels

Der Oberligist hat in Vince Élie einen jungen Center aus Übersee und in Vincent Schlenker einen Flügelspieler mit viel Erfahrung verpflichtet. Zwei weitere Akteure sollen kommen.
Im August geht es für die Stuttgart Rebels wieder zurück aufs Eis – die Vorbereitung auf die im September startende Oberliga-Runde steht an. Wer wird dann die Schlittschuhe für die Degerlocher schnüren? Komplett ist der Kader zwar noch nicht, aber er nimmt weitere Formen an – und wenn man die Verantwortlichen auf der Waldau so hört, dann seien die beiden Stürmer Vincent Schlenker und der Kanadier Vince Élie zwei Akteure, die die Qualität erhöhen, das Team durchaus weiter bringen können.