Neuzugänge bei Eishockey-Oberligist: Ein deutscher Meister und ein kanadischer „Gamebreaker“ für die Stuttgart Rebels

Der Oberligist hat in Vince Élie einen jungen Center aus Übersee und in Vincent Schlenker einen Flügelspieler mit viel Erfahrung verpflichtet. Zwei weitere Akteure sollen kommen.

Im August geht es für die Stuttgart Rebels wieder zurück aufs Eis – die Vorbereitung auf die im September startende Oberliga-Runde steht an. Wer wird dann die Schlittschuhe für die Degerlocher schnüren? Komplett ist der Kader zwar noch nicht, aber er nimmt weitere Formen an – und wenn man die Verantwortlichen auf der Waldau so hört, dann seien die beiden Stürmer Vincent Schlenker und der Kanadier Vince Élie zwei Akteure, die die Qualität erhöhen, das Team durchaus weiter bringen können.

Derweil ist der Sportliche Leiter und gleichzeitig Stürmer der Rebels, Matt Pistilli, mit seinen 37 Jahren ja nicht mehr der jüngste. Deshalb heißt es sich fit zu halten, sich zum Beispiel durch Laufen und Krafttraining in Schwung zu bringen, um gut vorbereitet zurück aufs Eis zu kehren. Doch Pistilli ist nur ein Teil der Degerlocher Vorbereitungstruppe: Toni Ritter, Fabian Renner, Reagan Poncelat, Daniel Pronin und Calvin Fischer sind unter anderem auch dabei. „Das macht richtig Spaß, wir sind schon fast wie eine Familie“, schwärmt Pistilli. Er schwärmt aber auch von den beiden jüngsten Verpflichtungen. Allen voran vom 21-jährigen Kanadier Vince Élie, der sich in der QMJHL einen Namen gemacht hat. Bei den Shawinigan Cataracters erzielte er in der Spielzeit 2024/25 in 64 Spielen 69 Punkte (26 Tore, 43 Vorlagen), in der abgelaufenen Runde standen für den Kanadier 52 Punkte in 51 Spielen zu Buche. „Er ist ein Spieler, der den Unterschied ausmachen kann“, sagt Pistilli. Der 1,73 Meter große und 90 Kilogramm schwere Élie sei ein Center mit viel Potenzial, der ob seiner kompakten Figur enorm robust in den Zweikämpfen, stark auf den Schlittschuhen und ebenfalls beim Einnetzen des Pucks sehr stark sei, aber auch über ein gutes Auge für seine Mitspieler verfüge.

„Und er ist ganz stark im Bulli, das ist ja auch wichtig.“ Zwar konnte sich Pistilli über Videos ein Bild von dem „Gamebreaker“ – wie er ihn bezeichnet – machen, doch Empfehlungen aus erster Hand sind meistens wertvoller. Und die hat der Sportliche Leiter. Denn Pistilli selbst – genauso wie Rebelsverteidiger Toni Ritter – spielten einst ebenfalls wie Élie für die Shawinigan Cataracters. Von seinen dortigen Bekannten habe er positives Feedback erhalten, sie ihm wärmstens empfohlen, den 21-Jährigen nach Stuttgart zu holen. Andererseits wurde Élie empfohlen, seine sportliche Zukunft in Europa über die Rebels zu starten. Pistilli und der neue Rebels-Trainer Tom Coolen hatten dann noch einige Telefonate und konnten den Center überzeugen, in der Runde 2026/27 für die Stuttgarter auf Torejagd zu gehen. „Ein absoluter Glücksgriff, der aus meiner Sicht in vier, fünf Jahren in der DEL spielen wird.“ Übrigens: Élie soll Stuttgart einem lukrativeren Angebot aus Österreich vorgezogen haben.

Während die DEL wohl das große Ziel des kanadischen Neuankömmlings ist, hat Vincent Schlenker dort schon 115 Spiele absolviert – mit den Eisbären Berlin sogar zwei deutsche Meisterschaften gefeiert (2011/12 und 2012/13). Unter anderem folgten dann 350 DEL2-Partien, zuletzt anderem sieben Jahre bei den Eispiraten Crimmitschau, die der mittlerweile 33-Jährige als Kapitän aufs Eis führte. Zuletzt spielte er für den ESV Kaufbeuren. „Der Flügelstürmer wird mit seiner Erfahrung wichtig für die vielen jungen Spieler werden und uns ebenfalls weiterhelfen“, ist sich Pistilli sicher, der Schlenker auch schon des Öfteren als Gegenspieler vor der Nase hatte und auch von Toni Ritter, die sich aus gemeinsamen Berliner Tagen kennen, empfohlen wurde.

Zwei weitere Akteure also für die Rebels – doch was soll noch folgen? Zwei Verteidiger stehen noch auf der Wunschliste – und der Verein steht bereits mit zwei potenziellen Kandidaten in Verhandlungen. „Beide kommen aus der Oberliga, die Verträge liegen ihnen vor, doch die Unterschrift fehlt noch“, sagt Pistilli. Und was ist mit weiteren Importspielern, in der vergangenen Runde agierten die Stuttgarter mit drei. „Zwei sind eingeplant, die Zahl hängt jedoch davon ab, was uns noch angeboten wird, ob sie in den finanziellen Rahmen passen und wie es mit der Einbürgerung von Matt weitergeht“, sagt der Rebels-Geschäftsführer Alexander Fuchs.

Die unendliche Geschichte mit der Einbürgerung des Sportlichen Leiters findet nämlich seine Fortsetzung. Bereits zu Beginn der vergangenen Spielzeit hoffte Pistilli auf den deutschen Pass. Obwohl alle notwendigen Dokumente laut Verein eingereicht wurden, hat der Stürmer das Dokument bis heute noch nicht. „Ich kann nur warten und hoffen, dass es bis zum Saisonstart endlich klappt.“