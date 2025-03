1 Erotikmodel Emmy Russ wird ab Dienstag bei "Big Brother" für Aufregung sorgen. Foto: Joyn/Marc Rehbeck

Zum 25-jährigen Jubiläum von "Big Brother" überrascht in der aktuellen Staffel jede Woche ein neuer Promi-Gast die TV-Wohngemeinschaft: Am Dienstag zieht Emmy Russ in den Container.











Jede Woche zieht ein prominenter Gast für einige Tage in den "Big Brother"-Container. Am Dienstag packt Reality-Star Emmy Russ (25) in der TV-WG die Koffer aus, wie der Sender am Montag mitteilt. Die "Beauty & The Nerd"-Teilnehmerin hat bereits bei "Promi Big Brother" 2020 Erfahrungen sammeln können.