Neuwahlen: Japan steuert auf Neuwahlen zu

1 Japans erste Regierungschefin Takaichi plant Berichten zufolge vorgezogene Neuwahlen. (Archivbild) Foto: Kiyoshi Ota/Pool Bloomsberg/dpa

Japans erste Regierungschefin Takaichi ist erst seit Kurzem im Amt. Sie regiert nur mit knapper Mehrheit im Unterhaus. Nun will sie scheinbar die guten Umfragewerte nutzen, um ihre Macht zu festigen.











Link kopiert



Tokio - Japans nationalkonservative Ministerpräsidentin Sanae Takaichi will ihre Macht durch vorgezogene Wahlen sichern. Sie habe Vertretern ihres Regierungslagers signalisiert, zu diesem Zweck das Unterhaus zu Beginn der diesjährigen Parlamentssitzung am 23. Januar aufzulösen, berichteten japanische Medien. Sie dürfte dies demnach am Montag bekanntgeben. In Erwartung eines Sieges des Regierungslagers bei der im Februar erwarteten Wahl schloss die Tokioter Börse auf einem Rekordhoch. An den Märkten verspricht man sich eine Stärkung der aggressiven Finanzpolitik.