Neuwahlen in Frankreich: Leichtes Spiel für Le Pen

Neuwahlen in Frankreich

1 Trister Anblick: Viele Geschäftsinhaber in Montargis haben aufgegeben. Foto: Stefan Brändle

Vor einem Jahr wüteten in der beschaulichen Provinzstadt Montargis schwere Krawalle. Das Gefühl der Unsicherheit, aber auch die soziale Deklassierung kommen der Rechten zugute. Die Populisten haben die Konservativen längst verdrängt.











Link kopiert



Im Bistro Balto gilt an diesem verregneten Nachmittag: je trüber der Blick, desto klarer die Meinungen. „Montargis ist eine tote Stadt“, erklärt ein Mann mit einem Unterlippen-Piercing kategorisch auf die Frage, wie es der Stadt hier am Südrand des Pariser Beckens gehe. „Früher war hier in der Rue du Général Leclerc dreimal die Woche Markt. Jetzt ist das Zentrum leer. Die Leute haben keine Arbeit mehr, kein Geld.“