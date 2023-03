1 Der CDU-Kandidat hat die OB-Wahl in Balingen für sich entschieden. Foto: Jörg Braun/Benedikt Schweizer

– Dirk Abel ist neuer Oberbürgermeister von Balingen. Bei der Neuwahl am Sonntag stimmten die Bürgerinnen und Bürger der knapp 35.000-Einwohner-Stadt im Zollernalbkreis für den Bewerber der CDU.

Der Leiter der Koordinierungs- und Pressestelle im Regierungspräsidium Tübingen überzeugte Angaben der Stadt zufolge knapp 56 Prozent der Wählerinnen und Wähler. Auf dem zweiten Platz landete die parteilose Kandidatin Sybille Fleischmann mit 38,4 Prozent der Stimmen.

Keine Mehrheit bei der ersten Wahl

Bei der ersten Wahl am 5. März hatte keiner der sieben Kandidaten die absolute Mehrheit der Stimmen erreicht. Deswegen wurden die Bürgerinnen und Bürger in Balingen am Sonntag erneut an die Wahlurnen gerufen. Drei Bewerber traten bei der Neuwahl nicht mehr an.

Der amtierende Oberbürgermeister Helmut Reitemann erklärte, dass er die Verantwortung in jüngere Hände geben wolle. Er bekleidet das Amt seit 2007.