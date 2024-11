Neuwahl: Der Fahrplan bis zur Bundestagswahl

1 Der Terminkalender für die Parteien bis zur vorgezogenen Neuwahl des Bundestags am 23. Februar ist eng. (Illustration) Foto: Anna Ross/dpa

In der SPD ist die Debatte über die K-Frage beendet, die Partei schaltet in den Wahlkampfmodus. Wie geht es jetzt weiter bis zur Neuwahl am 23. Februar?











Berlin - Nach der Klärung der Kanzlerkandidatenfrage in der SPD können sich auch die Sozialdemokraten voll in den Wahlkampf stürzen. Es sind noch drei Monate bis zur Neuwahl am 23. Februar. Nicht viel Zeit für die Parteien: Mit Werbeagenturen müssen Kampagnen entworfen werden. Foto-Shootings, Wahlplakate, deutschlandweite Wahlkampfauftritte, vorgezogene Parteitage müssen organisiert werden.