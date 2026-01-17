Neuwagenmarkt: Fast alle Marken senken CO2-Ausstoß in Deutschland deutlich

Die 2025 zugelassenen Neuwagen stießen im Schnitt nominell ein Neuntel weniger Kohlendioxid aus als 2024. Viele große Marken sparten noch mehr ein. Es gibt aber prominente Ausnahmen.
Flensburg - Die im vergangenen Jahr in Deutschland neu zugelassenen Autos stoßen deutlich weniger CO2 aus als die Neuwagen des Jahres 2024. Im Schnitt sank der nominelle Wert um 11,7 Prozent auf 105,8 Gramm pro Kilometer, wie aus Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) hervorgeht. Bei vielen großen Marken lag der Rückgang sogar noch ein Stück höher. Das gilt aber nicht für alle Marken.