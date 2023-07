1 Juan José Perea wird den VfB verstärken. Foto: imago images/ANE Edition/Leonidas Bakolas /

Der VfB Stuttgart ist drauf und dran, noch vor dem Trainingslager personell Nägel mit Köpfen zu machen. Juan José Perea soll den Club verstärken. Und auch in einer weiteren Personalie kann Vollzug vermeldet werden.









Wer Sven Mislintat in den vergangenen Tagen auf dem Trainingsgelände des VfB Stuttgart beobachtet hat, konnte erahnen, dass sich bald etwas tun würde in Sachen Transfers. Fast permanent hatte der Sportchef des Clubs aus Cannstatt das Telefon am Ohr. Mal wirkte er dabei ruhig, mal tigerte er gestikulierend herum. Nun stehen zwei personelle Entscheidungen kurz vor dem offiziellen Vollzug.