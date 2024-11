Neuverpflichtung beim Klinikverbund Südwest: Ein Fachmann für die Altersmedizin

1 Mimoun Azizi (2. v. r.) mit Landrat Roland Bernhard (rechts), Landrat Helmut Riegger (2. v. l.) und dem Geschäftsführer des Klinikverbundes Südwest, Alexander Schmidtke (links) Foto: Klinikverbund

Facharzt für Neurologie und Psychotherapie soll die Geriatrie im gesamten Klinikverbund koordinieren, die ihre Schwerpunkte in Leonberg und Calw hat.











Die Menschen werden immer älter. Entsprechend gewinnt die Geriatrie, also die Altersmedizin, immer mehr an Bedeutung. Der Klinikverbund Südwest, dem die Krankenhäuser in Böblingen, Calw, Herrenberg, Leonberg, Nagold und Sindelfingen angehören, baut dafür ein professionelles geriatrisches Zentrum unter chefärztlicher Leitung auf. Schwerpunktkliniken sind Leonberg und Calw.