Heike Scharmann verlässt das Klassenzimmer und setzt auf Spannung und Rätselspaß: Die Lehrerin und Ehefrau des Oberbürgermeisters aus Weinstadt gestaltet Escape Games und Krimidinner.
Spannende Kriminalfälle, finstere Verliese und geniale Verstecke: Escape-Spiele erfreuen sich großer Beliebtheit. Ob als Brettspiel für Zuhause, als gebuchter Escape-Room oder als Outdoor-Abenteuer, das Prinzip ist immer ähnlich: Die Spieler rätseln sich von Code zu Code, um am Ende einem Schurken das Handwerk zu legen oder aus einer Gefangenschaft zu kommen.