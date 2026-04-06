Neustart in Stuttgart: Spitzenkoch Armin Karrer ist zurück – und eine gute Adresse schließt

Armin Karrer wird nach vier Jahren hinter den Kulissen wieder am Herd stehen. Sein Restaurant Armand wird Mitte Mai in Stuttgart eröffnen.
2021 war es, als Spitzenkoch Armin Karrer seinen Rückzug aus Fellbach verkündete. Jetzt ist er zurück – Mitte Mai wird er sein Restaurant Armand im Stuttgarter Osten eröffnen. „Ich war nie wirklich weg“, sagt der 57-Jährige gegenüber unserer Redaktion. Das Gastspiel in der Residenz Heinz Winkler in Aschau im Chiemgau im Jahr 2022 war nur von kurzer Dauer. Winkler hatte ihn noch eingestellt, da sie sich aus der gemeinsamen Zeit aus dem Münchner Tantris kannten. Doch nach dem Tod des 73-Jährigen gab es Differenzen.