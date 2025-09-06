Neustart in Polen: So waren die ersten Tage für Anna Heiser

Das "Bauer sucht Frau"-Paar Anna und Gerald Heiser ist von Namibia nach Polen gezogen. Bei Instagram gibt Anna Heiser ein Update zu den ersten Tagen nach der Ankunft.

Anna Heiser (35) hat in einem Instagram-Beitrag auf die ersten Tage in ihrer neuen alten Heimat Polen zurückgeblickt. Gemeinsam mit Ehemann Gerald (40) und den beiden Kindern ging es von Namibia in ihr neues Zuhause. "Diese Reise hat uns viel mehr Kraft gekostet, als alle anderen zuvor", erzählt die 35-Jährige, die für ihren Mann einst ihre Heimat Polen verlassen hatte. "Es war ein eigenartiges Gefühl, Namibia zu verlassen und zu wissen, es ist nicht nur für einen Urlaub."

Trauer um Farmleben Die Familie sei gut in Polen angekommen, schreibt sie weiter und beschreibt den ersten Tag als "wahnsinnig emotional". Die Müdigkeit nach einer 24 Stunden langen Reise habe dabei sicherlich eine Rolle gespielt, "aber wir wurden von der Trauer um unser Farmleben eiskalt erwischt". Der Familie sei bewusst geworden, "dass all das, was in den letzten Monaten passiert ist, zu unserer neuen Realität gehört". Diese überwältigende Gefühle hätten sie zugelassen, was geholfen habe. "Jetzt konzentrieren wir uns auf unsere Gegenwart und die Zukunft und kommen mit jedem weiteren Tag immer mehr zur Ruhe."

Weiter erzählt Heiser, dass schon bald eine zweite Hausbesichtigung anstehe, "diesmal in Begleitung eines Gutachters und wer weiß, vielleicht wird dies unser neues Zuhause". In einem Video dokumentierte Heiser die Reise mit ihrem Ehemann und den zwei Kindern auf dem One-Way-Flug, "ohne zu wissen, wann wir wieder zurückkehren. Doch es ist kein 'Lebewohl', es ist ein 'bis bald'."

In einem zweiten Instagram-Post hatte Anna Heiser vor wenigen Tagen nach "sieben Jahren in Namibia" ein Fazit gezogen. "Zählt man unsere Fernbeziehung dazu, dann sind es acht Jahre. In einem Land, von dem ich vorher kaum etwas wusste, in das ich der Liebe zu einem Mann gefolgt bin. Und das, auch wenn manche es anders sehen wollen, zu meinem Zuhause geworden ist." Sie dankt dem Land "für all die unvergesslichen Momente, für die Freundschaften, für die Lektionen und dafür, dass du unser Zuhause warst. Morgen beginnt für uns ein neues Kapitel. Doch du wirst für immer ein Teil von uns bleiben. Das, was wir hier erleben durften, kann uns niemand nehmen."

Seit 2018 verheiratet

2017 hatten sich Anna und Gerald Heiser in der RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" kennengelernt. 2018 feierten sie ihre Hochzeit in Annas Heimat Polen und wenige Wochen später erneut in Namibia. Anna Heiser zog auf die Farm ihres Ehemanns, wo sie Ende Januar 2021 ihren Sohn Leon begrüßten. Tochter Alina wurde Ende November 2022 geboren.

Im Februar dieses Jahres gaben sie bekannt, ihre Farm zu verkaufen. In einem RTL-Interview erklärte Gerald Heiser, die Farm habe sich wirtschaftlich nicht mehr gelohnt. Damit stand der Umzug in die Nähe von Anna Heisers Familie in den Norden von Polen an.