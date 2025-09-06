Neustart in Polen: So waren die ersten Tage für Anna Heiser

Das "Bauer sucht Frau"-Paar Anna und Gerald Heiser ist von Namibia nach Polen gezogen. Bei Instagram gibt Anna Heiser ein Update zu den ersten Tagen nach der Ankunft.
Anna Heiser (35) hat in einem Instagram-Beitrag auf die ersten Tage in ihrer neuen alten Heimat Polen zurückgeblickt. Gemeinsam mit Ehemann Gerald (40) und den beiden Kindern ging es von Namibia in ihr neues Zuhause. "Diese Reise hat uns viel mehr Kraft gekostet, als alle anderen zuvor", erzählt die 35-Jährige, die für ihren Mann einst ihre Heimat Polen verlassen hatte. "Es war ein eigenartiges Gefühl, Namibia zu verlassen und zu wissen, es ist nicht nur für einen Urlaub."