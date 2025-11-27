Clubsterben? Nicht überall! Im legendären Keller der Dixieland Hall, in dem zuletzt das Kiki unterging, will Havanna The Club mit Latino-Lust zum Hotspot der Nacht werden.
An der Marienstraße 3b gleich neben dem Schnitzery-Hype lebt Stuttgarts Nachtgeschichte neu auf – und sie klingt jetzt nach Salsa, Reggae und karibischer Lebenslust. Wo einst die legendäre Dixieland Hall pulsierte und später das Kiki „Weltstadt-Niveau“ versprach, aber nicht einhalten konnte, eröffnet ein temporäres Clubprojekt mit lateinamerikanischem Feeling: Havanna The Club.