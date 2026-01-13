Noch im November verkündeten Anna-Maria Ferchichi und Rapper Bushido ihre Trennung. Jetzt die überraschende Wende: Beim Auftakt seiner Abschiedstournee in Berlin strahlte die Achtfach-Mutter - und bestätigt das Liebes-Comeback nach einem halben Jahr Auszeit.
Anna-Maria Ferchichi (44) und Rapper Bushido (47) sind wieder ein Paar. Das bestätigt die Schwester von Sängerin Sarah Connor (45) der "Bild"-Zeitung. "Ja, Anis und ich sind wieder ein Paar", erklärt sie anlässlich des Tourstarts ihres Mannes in Berlin. Damit beendet die Achtfach-Mutter Spekulationen über den aktuellen Stand ihrer Ehe.