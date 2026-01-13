Noch im November verkündeten Anna-Maria Ferchichi und Rapper Bushido ihre Trennung. Jetzt die überraschende Wende: Beim Auftakt seiner Abschiedstournee in Berlin strahlte die Achtfach-Mutter - und bestätigt das Liebes-Comeback nach einem halben Jahr Auszeit.

Anna-Maria Ferchichi (44) und Rapper Bushido (47) sind wieder ein Paar. Das bestätigt die Schwester von Sängerin Sarah Connor (45) der "Bild"-Zeitung. "Ja, Anis und ich sind wieder ein Paar", erklärt sie anlässlich des Tourstarts ihres Mannes in Berlin. Damit beendet die Achtfach-Mutter Spekulationen über den aktuellen Stand ihrer Ehe.

Am Montagabend startete der Musiker seine Abschiedstournee "Alles wird gut" in der Berliner Uber Arena. Dabei wandte er sich auch mit persönlichen Worten ans Publikum: "Ich bin echt froh, heute Abend sagen zu können, dass meine Frau hier ist. Lange Geschichte." Die gemeinsamen Kinder verfolgten das Konzert vor der Bühne, Ferchichi saß in einer Loge.

Trennung im November öffentlich gemacht

Erst Ende November hatte das Paar bekanntgegeben, seit Juni 2025 in getrennten Wohnungen zu leben. Ferchichi schrieb damals auf Instagram, die Ehe sei "in eine schwierige Phase geraten". Man habe beschlossen, "etwas Abstand zu nehmen, um wieder klarer zu sehen".

Wie Ferchichi dem Boulevardblatt nun schildert, führte genau dieses öffentliche Statement zur Wende: "In dem Moment, als wir das ausgesprochen hatten, schauten wir uns beide an und sagten: Das sind wir doch nicht. Wir gehören doch zusammen. Wir lieben uns und müssen das hinbekommen."

Täglicher Kontakt trotz getrennter Wohnungen

Während der sechsmonatigen Auszeit blieben beide im engen Austausch. "Es war richtig, dass wir ab Juni 2025 für ein halbes Jahr getrennt gewohnt haben. Wir haben uns trotzdem jeden Tag gesehen, auch wegen der Kinder. Vor allem aber haben wir offen über unsere Probleme geredet", erklärt die erfolgreiche Influencerin.

Den Umgang ihres Mannes mit der Situation beschreibt sie positiv: "Anis hat mir die Zeit gegeben, die ich gebraucht habe. Es gab keinen Streit, keine Eifersucht, keine neuen Partner, keine Forderungen. Dafür ist Anis zu selbstbewusst. Er wusste, dass er mich sonst verloren hätte."

Umzug nach München läuft

Inzwischen lebt die Familie wieder unter einem Dach. Nach Jahren in Dubai steht nun ein Umzug nach Grünwald bei München an. Die Möbel sollen in acht Wochen geliefert werden. Sie freuen sich "sehr auf diesen Neuanfang in einer neuen Stadt", so Ferchichi.

2012 hatte das Paar geheiratet, bereits 2014 gab es eine erste kurze Trennung. Sie haben sieben gemeinsame Kinder, ein weiteres brachte Ferchichi mit in die Ehe. Alle sind auf der Abschiedstour dabei.