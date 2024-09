Neustart im Kunstgebäude Stuttgart: Künstlerbund will mit „Auftakt“ punkten

Künstlerbund will mit „Auftakt“ punkten

1 In Vorfreude: Künstlerbund-Sprecherin Stephanie Naglschmid und der zweite Vorsitzende Dieter H. Meissner Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Der Stuttgarter Künstlerbund setzt auf eine große Zukunft im Kunstgebäude. Kann das in den neuen Räumen klappen? Wir haben uns vor der Eröffnung der Schau „Auftakt“ umgesehen.











Link kopiert



Stephanie Naglschmid sagt es ruhig: „Wir müssen uns an die neuen Räume noch gewöhnen.“ Und schiebt dann ein erwartungsfrohes „Wir haben hier tolle Chancen“ hinterher. „Wir“ – das sind die Verantwortlichen und die Mitglieder des Stuttgarter Künstlerbunds. „Die neuen Räume“ – das sind die neuen Ausstellungsflächen, die im Zuge der Sanierung des Stuttgarter Kunstgebäudes am Schlossplatz im Obergeschoss entstanden sind. Dort also, wo der Künstlerbund Jahrzehnte residierte.