1 Bunte frühlingshafte Deko-Farben: Das Leo-Center stimmt auf die kommenden Osterfeiertage ein. Foto: Simon Granville

Axel Diewald, der ECE-Bereichsleiter Südwest, will das Leo-Center wieder auf Kurs bringen. Er ist vom Standort Leonberg überzeugt. Schon bald sollen neue Läden und Gastro-Betriebe in das Einkaufszentrum einziehen.











Link kopiert



Theoretisch, so jedenfalls verspricht es die Information auf der Homepage, ist das Leo-Center montags bis samstags von 10 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Die Realität sieht etwas anders aus. Wer nach Feierabend noch Besorgungen im Leonberger Einkaufszentrum machen möchte, muss sich sputen. Nicht alle Mieter halten sich an die gewünschten Öffnungszeiten des Center-Managements und sorgen damit in den Abendstunden für dunkle Ladenpassagen, die kaum mehr zum Bummeln einladen.