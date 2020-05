1 Bald wird beim VfB Stuttgart wieder in Mannschaftsstärke trainiert. Foto: Baumann

Am 15. Mai soll die Saison der ersten und zweiten Liga fortgesetzt werden. Aber wann darf beim VfB Stuttgart wieder in Mannschaftsstärke trainiert werden? Wir wissen: Lange dauert es nicht mehr.

Stuttgart - Seit Mittwochnachmittag ist klar: Die Fußball-Bundesliga und die zweite Liga nehmen den Spielbetrieb mit Geisterspielen wieder auf. Am Abend stand dann auch der Zeitpunkt fest: Das Präsidium der Deutschen Fußball-Liga (DFL) will keine Zeit verlieren, die Saison soll nach dessen Beschluss am 15. Mai fortgesetzt werden. Das bringt einige Vereine unter Zugzwang.

Die wenigsten Clubs haben nämlich bereits mit dem regulären Mannschaftstraining begonnen. Den Vereinen in Baden-Württemberg ist dies von den Behörden zum Beispiel noch gar nicht gestattet. Doch das wird sich nun schnell ändern.

Jetzt geht es ganz schnell

Nach Informationen unserer Redaktion darf also auch der VfB Stuttgart schon an diesem Donnerstag das Kleingruppentraining beenden und wieder in Mannschaftsstärke auf den Trainingsplatz. Die dafür notwendige Änderung der Verordnung ist noch am Mittwochabend auf den Weg gebracht worden. Am Donnerstagnachmittag könnte das VfB-Team um Trainer Pellegrino Matarazzo also den nächsten Schritt in die Normalität gehen.

Sportministerin Susanne Eisenmann hatte bereits am Dienstag im Interview mit unserer Redaktion versichert, den Vereinen aus dem Land würden keine Wettbewerbsnachteile gegenüber den Clubs aus anderen Bundesländern entstehen. Betroffen sind aus der ersten Liga der SC Freiburg und 1899 Hoffenheim sowie aus der zweiten Liga der VfB, der Karlsruher SC, der 1. FC Heidenheim und der SV Sandhausen.

Der VfB setzt die Saison voraussichtlich mit dem Spiel des 26. Spieltags gegen den SV Wehen Wiesbaden fort. Der genaue Spieltermin wird wohl an diesem Donnerstag beschlossen. Dann trifft sich die DFL mit den 36 Proficlubs zur nächsten virtuellen Mitgliederversammlung. Insgesamt stehen in beiden Ligen noch neun Spieltage sowie die Relegationsspiele aus.