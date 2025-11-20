Nach Thomas Gottschalks Ausstieg und den spekulierten Abschieden von Barbara Schöneberger und Günther Jauch war die Zukunft von "Denn sie wissen nicht, was passiert" ungewiss. Nun steht fest, dass es mit der Sendung weitergeht. Für den Neustart gibt es bereits einen Sendetermin.
Zunächst wird noch Abschied gefeiert, doch der Neustart steht bereits bevor: "Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" wird bald zu "Denn sie wissen nicht, was passiert". RTL hat in seiner Programmankündigung bekanntgegeben, dass es am 13. Dezember um 20:15 Uhr eine weitere Ausgabe der Spielshow in anderer Konstellation geben wird.