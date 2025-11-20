Nach Thomas Gottschalks Ausstieg und den spekulierten Abschieden von Barbara Schöneberger und Günther Jauch war die Zukunft von "Denn sie wissen nicht, was passiert" ungewiss. Nun steht fest, dass es mit der Sendung weitergeht. Für den Neustart gibt es bereits einen Sendetermin.

Zunächst wird noch Abschied gefeiert, doch der Neustart steht bereits bevor: "Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" wird bald zu "Denn sie wissen nicht, was passiert". RTL hat in seiner Programmankündigung bekanntgegeben, dass es am 13. Dezember um 20:15 Uhr eine weitere Ausgabe der Spielshow in anderer Konstellation geben wird.

Eine Woche zuvor, am 6. Dezember, wird Thomas Gottschalk (75) seinen Abschied aus der Sendung feiern. Nach sieben Jahren und 47 Folgen wird der Moderator ein letztes Mal in der Liveshow zu sehen sein. Für ihn werde es "auf eigenen Wunsch der letzte Auftritt in einer großen Samstagabendshow sein", wie der Sender erklärt. Weiter heißt es: "Noch ein letztes Mal trifft am Nikolaustag Deutschlands beliebtestes Entertainment-Trio ohne jede Vorbereitung auf abenteuerliche Spiele, überraschende Promi-Gäste und unvorhersehbare Herausforderungen. Wie immer entscheidet sich erst während der Live-Sendung, wer moderiert und wer im Team für die eigene Zuschauertribüne antritt."

Wie unter anderem "DWDL" berichtete, ist mit Gottschalks Weggang offenbar auch der Abschied von Günther Jauch (69) und Barbara Schöneberger (51) besiegelt. Laut "Bild"-Zeitung werden die beiden die Entscheidung wohl live in der Sendung verkünden. RTL hielt sich bisher bedeckt, doch bestätigte nun zumindest den Neubeginn.

"Hochkarätige Prominente" angekündigt

"Nie passte der Sendungstitel besser als diesmal, denn mit dieser Live-Show beginnt eine neue Ära", heißt es in der Ankündigung der Ausgabe vom 13. Dezember. Demnach werde sich das Showprinzip nicht ändern und "hochkarätige Prominente" werden erneut auf "abenteuerliche Spiele, überraschende Promi-Gäste und unvorhersehbare Herausforderungen" treffen. Über den jeweiligen Moderator und wer im Team für die eigene Zuschauertribüne antritt, wird erst wieder in der Show entschieden. Auch wird die Sendung erneut live gezeigt. "Alles weitere zum nächsten Kapitel erfährt man erst in dieser Show", lässt der Sender genauere Details noch offen.

"Denn sie wissen nicht, was passiert", kurz "DSWNWP", läuft als Samstagabend-Show seit 2018 in unregelmäßigen Abständen bei RTL. Es ist das Nachfolge-Format von "Die 2 - Gottschalk & Jauch gegen alle". Im vergangenen Mai hatte Gottschalk seinen Abschied angekündigt.