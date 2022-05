1 Die Polizei ermittelt in dem Fall. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Ein 61 Jahre alter Mann ist am vergangenen Mittwoch von einem Kollegen leblos in einem Räucherofen einer Metzgerei in der Oberpfalz entdeckt worden. Nun wurde die Leiche obduziert.















Die Obduktion der Leiche eines Metzgers aus der Oberpfalz hat nach Polizeiangaben vom Montag keine Hinweise auf Fremdeinwirkung ergeben.

Der 61 Jahre alte Mann war vergangenen Mittwoch von einem Kollegen leblos in einem begehbaren Räucherofen gefunden worden. Er starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei geht jedoch davon aus, dass es sich bei dem Vorfall in einer Metzgerei in Neustadt an der Waldnaab um einen Unfall handelt.

Der Räucherofen sei wohl nicht mehr eingeschaltet, aber noch heiß und die Türe geschlossen gewesen, als der 61-Jährige von seinem Kollegen gefunden wurde.