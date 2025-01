Neustadt an der Donau: Raffinerie in Flammen – mehrere Verletzte

1 In Neustadt an der Donau stand eine Raffinerie in Flammen. Foto: dpa/Lars Haubner

In einer Raffinerie in Bayern kommt es zu einem Brand. Eine Warnung an die Bevölkerung wurde inzwischen wieder aufgehoben. Aber vieles ist noch unklar.











In einer Raffinerie in Neustadt an der Donau ist ein Feuer ausgebrochen. Vier Menschen seien dabei nach ersten Erkenntnissen verletzt worden, teilte die Polizei mit. Gegen Mitternacht sei es laut dem Unternehmen Bayernoil zu einem Brand in einer Prozessoranlage im bayerischen Landkreis Kelheim gekommen. Die Anlagen wurden außer Betrieb genommen. Details sind den Angaben zufolge bisher nicht bekannt, man treffe jedoch alle notwendigen Sicherheitsmaßnahmen. Das Gebäude, in dem der Brand ausgebrochen ist, wird nach Angaben der Polizei nun kontrolliert abgebrannt.