Bei Mahle verschärft sich der Konflikt um das Werk im bayerischen Neustadt. Bei einer Urabstimmung spricht sich eine enorme Mehrheit für einen Erzwingungsstreik aus, der bald beginnt.
Der Mahle-Standort im bayerischen Neustadt an der Donau ist einer von 49 Werken des Konzerns in Europa. Etwa 360 Beschäftigte fertigen dort Klimageräte. Doch weil sie bis zum ersten Halbjahr 2027 den Job verlieren sollen, hat der Standort für den Betriebsrat und die IG Metall eine hohe symbolische Bedeutung. „Greift man einen Standort an, greift man alle an“, sagt der Gesamtbetriebsratsvorsitzende von Mahle, Boris Schwürz. „Wir sehen große Gefahren, dass es mit Neustadt nicht aufhört, sondern dass es weitergeht.“ Daher wird jetzt eskaliert.