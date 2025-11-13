Tongario National Park ist ein Raub der Flammen geworden

In Neuseelands ältestem Nationalpark, dem Tongariro National Park, hat es verheerende Feuer gegeben. Inzwischen sind alle Brandherde weitgehend gelöscht. Doch die Schäden sind immsens. Ein Überblick in Text und Bildern.
Der Tongariro-Nationalpark (englisch: Tongariro National Park) ist ein ökologisches Juwel. Er ist der älteste Nationalpark Neuseelands (und der viertälteste weltweit) und befindet sich im Zentrum der Nordinsel. Der Nationalpark gehört sowohl zum Weltkultur- als auch zum Weltnaturerbe der Unesco.