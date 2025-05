Neuseeland: Mit Köpfen gegeneinander: 19-Jähriger stirbt durch Internet-Challenge

1 Der Verletzte starb in einem Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Philipp von Ditfurth

Ein 19-Jähriger ist in Neuseeland bei der Internet-Challenge „Run-it-straight“ gestorben. Bei der Challenge rennen Menschen ohne Schutzhelm mit den Köpfen gegeneinander.











Ohne Schutzhelm mit den Köpfen gegeneinander rennen - bei dieser von Online-Netzwerken befeuerten Mutprobe ist in Neuseeland ein Jugendlicher gestorben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, erlitt ein 19-Jähriger eine schwere Kopfverletzung, als er am Wochenende auf Neuseelands Nordinsel das gefährliche Spiel namens „Run-it-straight“ (Renn direkt hinein) gespielt habe. Seine Freunde hätten ihn ins Krankenhaus gebracht, doch er sei Montagnacht gestorben.