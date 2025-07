Neuseeland: Jacinda Ardern spritzte sich im Wahlkampf Hormone

1 Jacinda Ardern hat kürzlich ihre Memoiren veröffentlicht. (Archivbild) Foto: Masanori Udagawa/AAP/dpa

In ihren Memoiren erzählt die neuseeländische Ex-Ministerpräsidentin Jacinda Ardern von ihrem ungewöhnlichen Weg an die Macht. Aber sie gibt auch persönliche Einblicke - etwa zu Hormonspritzen.











Wellington - Neuseelands Ex-Ministerpräsidentin Jacinda Ardern war 2018 erst die zweite Regierungschefin weltweit, die im Amt Mutter wurde. Dass sie sich für ihren Kinderwunsch während des Wahlkampfes 2017 Hormone spritzte, verrät sie in ihrem Memoir "A Different Kind of Power". Das viel gelobte Werk über ihren ungewöhnlichen Werdegang, das kürzlich auch auf Deutsch im btb Verlag (Penguin Random House Verlagsgruppe) erschien, ist bereits ein New York Times Bestseller.