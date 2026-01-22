Neuseeland: Erdrutsch auf Campingplatz - mehrere Vermisste

Nach einem Erdrutsch am Mount Maunganui kämpfen Retter gegen die Zeit. Andernorts in Neuseeland gibt es nach Rekordregen bereits Tote.
Nach einem schweren Erdrutsch auf einem Campingplatz am Mount Maunganui in Neuseeland ist unklar, wie viele Menschen unter den Schlammmassen vermisst werden. Das neuseeländische Portal „Stuff“ sprach von mindestens sechs Verschütteten, darunter mehrere Kinder. Die Behörden bestätigten diese Zahl zunächst nicht. Ob auch Ausländer darunter sind, wurde ebenfalls nicht bekannt.