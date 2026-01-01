Große Ziele für 2026? Damit es in diesem Jahr endlich mit gesünderer Ernährung und mehr Sport klappt, gibt Neurowissenschaftler Dr. Boris Nikolai Konrad Tipps. Das Geheimnis liegt in einem machbaren Plan mit konkreter Zielsetzung.
Neues Jahr, neues Leben? So scheint es zumindest, sieht man sich die Vorsätze mancher Menschen an. Mehr Sport treiben und sich gesünder ernähren, gehört zu den häufigsten Neujahrsvorsätzen der Deutschen. Das Problem an solchen Zielen ist, dass sie groß und nicht konkret formuliert sind. Der Neurowissenschaftler Dr. Boris Nikolai Konrad rät zu kleinen und planbaren Vorsätzen. Denn sie haben die beste Chance, auch wirklich umgesetzt zu werden.