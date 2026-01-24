Nur eine Woche nach der Trennung von ihrem Ex-Freund JJ Slater überrascht Katie Price mit spektakulären Neuigkeiten: Das britische Model hat sich in Dubai mit dem Unternehmer Lee Andrews verlobt - bereits zum neunten Mal in ihrem Leben.

Katie Price (47) sorgt wieder einmal für Schlagzeilen. Das britische Model hat sich mit dem Unternehmer Lee Andrews verlobt - und zwar nur eine Woche, nachdem ihre Trennung von Ex-Freund JJ Slater bekannt wurde. Wie die "Daily Mail" berichtet, machte Andrews der fünffachen Mutter während eines luxuriösen Dubai-Urlaubs den Antrag.

Per Instagram-Story teilte Price mehrere Schnappschüsse von dem romantischen Moment. Die Bilder zeigen sie vor einem Meer aus roten Rosen, die zu den Worten "Will you marry me?" arrangiert waren. Besonders ins Auge sticht dabei der riesige Diamantring an ihrer Hand. Gefeiert wurde der Antrag standesgemäß mit Champagner, Erdbeeren und Schokoladentorte.

Frischer Name als Tattoo

Dass es Andrews ernst meint, bewies er auf ungewöhnliche Weise: Der Unternehmer ließ sich den Namen seiner Verlobten frisch auf die Hand tätowieren. Price präsentierte auch dieses Detail stolz in den sozialen Medien.

Die Verlobungsnachricht dürfte für Ex-Freund Slater wie ein Schlag ins Gesicht gewesen sein. Der Star der britischen Reality-Show "Married at First Sight" befindet sich laut "Daily Mail" derzeit in Miami. Erst vergangene Woche war bekannt geworden, dass Price die Beziehung beendet hatte, weil sie keine gemeinsame Zukunft mehr mit ihm sah.

Drei Ehen, neun Verlobungen

Für Katie Price ist es bereits die neunte Verlobung ihres Lebens. Dreimal stand sie tatsächlich vor dem Traualtar: mit Sänger Peter André, Käfigkämpfer Alex Reid und Ex-Stripper Kieran Hayler. Fünf weitere Verlobungen - mit Warren Furman (1996), Scott Sullivan (2004), Leandro Penna (2012), Kris Boyson (2018) und Carl Woods (2021) - führten jedoch nie zur Hochzeit.

Price wurde 2024 für bankrott erklärt und kämpft seither mit erheblichen finanziellen Schwierigkeiten. Der luxuriöse Dubai-Trip samt Verlobungsfeier lässt vermuten, dass ihr neuer Partner keine Geldsorgen zu haben scheint.