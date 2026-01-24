Nur eine Woche nach der Trennung von ihrem Ex-Freund JJ Slater überrascht Katie Price mit spektakulären Neuigkeiten: Das britische Model hat sich in Dubai mit dem Unternehmer Lee Andrews verlobt - bereits zum neunten Mal in ihrem Leben.
Katie Price (47) sorgt wieder einmal für Schlagzeilen. Das britische Model hat sich mit dem Unternehmer Lee Andrews verlobt - und zwar nur eine Woche, nachdem ihre Trennung von Ex-Freund JJ Slater bekannt wurde. Wie die "Daily Mail" berichtet, machte Andrews der fünffachen Mutter während eines luxuriösen Dubai-Urlaubs den Antrag.