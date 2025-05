Neunte Lets Dance-Show: Erneuter Abschied für Christine Neubauer

1 Christine Neubauer und Valentin Lusin zeigten einen gefühlvollen Freestyle. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Die "Let's Dance"-Promis wagten sich in Show neun an ihre emotionalen "Magic Moments". In Runde zwei standen Duelle auf dem Programm. Verabschieden musste sich am Ende eine Rückkehrerin.











Link kopiert



Am vergangenen Freitagabend traten die sechs verbliebenen Promis auf das "Let's Dance"-Parkett. In der RTL-Tanzshow (auch bei RTL+) standen die "Magic Moments" für die Stars an. In den Freestyle-Tänzen zeigten sie viele Emotionen und gaben Einblicke in ihre ganz persönlichen Lebensgeschichten. Zudem standen Duelle für die Tanzpaare an. In der neunten Ausgabe musste schlussendlich eine Kandidatin nach einem Comeback endgültig die Sendung verlassen.